В суде по делу банды Алексеева допросили осужденного подполковника

Армен Саргсян. На скамье подсудимых бывший наркополицейский Вахтанг Опря, военнослужащий Владимир Хрусталев, Степан Алексеев, Николай Данилин, Владимир Петухов

Напомним, им вменяют похищение людей, вымогательство, грабежи и кражи. По версии обвинения, эти лица и еще двое полицейских в 2016 г. совершали преступления в отношении граждан, причастных к незаконному обороту наркотиков.

На заседании по ходатайству защиты допросили ныне осужденного подполковника УФСБ Александра Молчанова , чье подразделение занималось разработкой банды. Он рассказал, что при досмотре своего автомобиля подсудимый Петухов не присутствовал, так как в наручниках сидел в «Газеле» с группой задержания. И протокол изъятия наркотиков он не подписывал. Эти показания, по мнению адвоката, будут основанием для того, чтобы протокол был признали недопустимым доказательством.

Также допросили экс-адвоката, который сидел в одной камере с Петуховым. Он рассказал, что Петухов переговаривался с Молчановым через открытые для проветривания окошки на дверях их камер. И последний не отрицал, что наркотики Петухову были подброшены. Также свидетель сказал, что он делал видеозапись этих разговоров и одна запись есть у него на телефоне.

Из обсуждения этих показаний следует, что суд в дальнейшем намерен требовать все видеозаписи для просмотра.