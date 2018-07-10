В Сызрани сняли все обвинения с борца с браконьерами Зотова

Сызранский линейный отдел МВД России на транспорте прекратил дело об административном правонарушении по ст. 8.37 ч. 2 КоАП («Нарушение правил, регламентирующих рыболовство») в отношении местного жителя Виталия Зотова , который занимается борьбой с браконьерами. Об этом RT сообщил сам Зотов, которого вызвали 10 июля в полицию для оформления соответствующего решения МВД. Ранее, благодаря вмешательству RT, правоохранительные органы также отказались от уголовного преследования мужчины. Летом 2018 года 35-летний житель Сызрани Виталий Зотов вытаскивал из Волги рыболовные сети, однако сам подозреваемым по делу о браконьерстве.