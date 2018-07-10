Озвучено имя 19-летнего насильника, объявленного в розыск в Адыгее 

Краснодар. 10 июля — Новая Кубань. Все произошло 8 июля в ночное время суток. Парень применил насилие не опасное для жизни и здоровья потерпевшей, а после совершил половое сношение со своей жертвой.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ.
СУ СК РФ по Республике Адыгея распространяет ориентировку на розыск Николаенко Павел Андреевич, 1999 года рождения. Сообщается, что он является уроженцем х. Пролетарский, Майкопского района, Республики Адыгея.
По версии следствия, молодой человек имел умысел на совершение данного преступления.