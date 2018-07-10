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В Кемерово суд арестовал начальника службы пожаротушения по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
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В Кемерово суд арестовал начальника службы пожаротушения по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Москва24
В Кемерово до 7 сентября арестовали начальника службы пожаротушения по региону Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности, сообщает Следственный комитет.
По версии следствия, Бурсин не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте пожара. В СКР отметили, что обвиняемый знал, что при первых сообщениях о пожаре на объекте, где могут массово находиться люди, направляются средства гарнизона по пожару повышенного ранга.
«Обвиняемый дал распоряжение диспетчеру направить семь основных пожарных автомобилей вместо предусмотренных для ранга пожара номер два одиннадцати», — сказано в сообщении.
Ранее во вторник в ведомстве рассказали, что на потерпевших оказывают давление коллеги Андрея Бурсина. Сам обвиняемый отрицает причастность к угрозам.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По официальным данным, в результате трагедии погибло 60 человек, в том числе дети.
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