Ещё
Суд до середины августа оставил под арестом застройщика ЖК «Царицыно»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд до середины августа оставил под арестом застройщика ЖК «Царицыно» 

РАПСИ 14 часов назад
МОСКВА, 10 апр — РАПСИ, Кирилл Рябчиков. Тверской суд Москвы продлил на месяц меру пресечения в виже заключения под стражу в отношении совладельца группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича, обвиняемому в мошенничестве из-за задержки строительства жилых комплексов «Царицыно-1» и «Царицыно-2», передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Таким образом, Пинкевич останется под арестом до 17 августа, а всего он проведет под стражей год.
Совладельцу «Настюши» инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На данный момент материалы уголовного дела насчитывают более 360 томов.
Следствие считает, что Пинкевич совершил вменяемое ему преступление во время застройки московских жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». Строительство жилых кварталов идет с 2006 года с помощью средств, привлеченных гражданами по договорам долевого участия. По строительному плану предусмотрено строительство 26 монолитных жилых домов и инфраструктурных объектов.
По данным московского ГСУ МВД, собранные на строительство домов средства были выведены за границу или вложены Пинкевичем и его сообщниками в другие проекты. Из материалов дела следует, что ущерб, нанесенный дольщикам, составляет около 40 миллиардов рублей.
Это неполный текст новости
РАПСИ: последние новости
Отправлена под домашний арест обвиняемая в выводе 8,5 млрд руб активов "Балтийского банка" Обвиняемый в мошенничестве более чем на 4 млрд рублей экстрадирован из Сербии Прокуратура запросила 7 лет "богу Кузе" по делу о мошенничестве
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции16
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей50
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России157
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение