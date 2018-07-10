Суд до середины августа оставил под арестом застройщика ЖК «Царицыно»

МОСКВА , 10 апр — РАПСИ Кирилл Рябчиков . Тверской суд Москвы продлил на месяц меру пресечения в виже заключения под стражу в отношении совладельца группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича , обвиняемому в мошенничестве из-за задержки строительства жилых комплексов «Царицыно-1» и «Царицыно-2», передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, Пинкевич останется под арестом до 17 августа, а всего он проведет под стражей год.

Совладельцу «Настюши» инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На данный момент материалы уголовного дела насчитывают более 360 томов.

Следствие считает, что Пинкевич совершил вменяемое ему преступление во время застройки московских жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». Строительство жилых кварталов идет с 2006 года с помощью средств, привлеченных гражданами по договорам долевого участия. По строительному плану предусмотрено строительство 26 монолитных жилых домов и инфраструктурных объектов.

По данным московского ГСУ МВД, собранные на строительство домов средства были выведены за границу или вложены Пинкевичем и его сообщниками в другие проекты. Из материалов дела следует, что ущерб, нанесенный дольщикам, составляет около 40 миллиардов рублей.

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