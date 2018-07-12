Ещё
Майкопчанина обвиняют в развращении несовершеннолетней в соцсети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Майкопчанина обвиняют в развращении несовершеннолетней в соцсети 

АиФ Адыгея 8 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
Следстватели Адыгеи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14 четырнадцатилетнего возраста).
«28-летний житель Майкопа с декабря 2017 года, используя социальную сеть осуществлял развратные действия в отношении жительницы республиканского центра. Преступление выявлено сотрудниками подразделения «К» МВД по Республике Адыгея в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий», рассказали в пресс-службе СК по по Адыгее.
В настоящее время подозреваемый задержан, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для дела
АиФ Адыгея: последние новости
Майкопчанку осудили за хищение маткапитала на сумму более 19 млн рублей Жителя Адыгеи обвиняют в мошенничестве при получении страховых выплат Жителя Адыгейска осудили за мошенничество и неуплату алиментов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками172
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС147
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала18
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение