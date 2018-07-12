Майкопчанина обвиняют в развращении несовершеннолетней в соцсети

Следстватели Адыгеи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14 четырнадцатилетнего возраста).

«28-летний житель Майкопа с декабря 2017 года, используя социальную сеть осуществлял развратные действия в отношении жительницы республиканского центра. Преступление выявлено сотрудниками подразделения «К» МВД по Республике Адыгея в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий», рассказали в пресс-службе СК по по Адыгее.

В настоящее время подозреваемый задержан, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для дела