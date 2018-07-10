В Челябинской области должница угрожала ножом судебному приставу

Жительница города Верхнего Уфалея Челябинской области проведет ближайшие один год и девять месяцев в колонии общего режима . Суд вынес ей приговор сразу по двум уголовным делам, признав ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 157 (неуплата средств на содержание детей) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Первое уголовное дело расследовалось судебными приставами, а второе было возбуждено следственным органом — по факту угрозы убийством в адрес судебного пристава.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года. 34-летнюю должницу необходимо было доставить в отдел судебных приставов для дачи показаний по возбужденному в отношении нее уголовного дела за неуплату алиментов. Добровольно явиться по вызову она не пожелала, поэтому был назначен принудительный привод.

Но вместо того чтобы подчиниться прибывшему за ней сотруднику отдела, нетрезвая женщина, находившаяся в компании такого же сожителя, встретила его с ножом, угрозами убийства и потоком нецензурной брани. Судебный пристав, чтобы не провоцировать развитие скандала, вышел из квартиры и вызвал полицейских, которые доставили разбушевавшуюся должницу в отдел полиции. На следующий день в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Неуравновешенная дамочка хорошо известна не только судебным приставам Верхнего Уфалея, но и правоохранителям: она имеет пять судимостей, и все они связаны с истязаниями, побоями, нанесением тяжких телесных повреждений. Доставалось, в основном, ее матери, которая вынуждена жить с дочерью под одной крышей. При этом все отмечают, что в трезвом виде она — скромная и неприметная женщина, но как только в крови заиграет алкоголь, сухонькая и невзрачная рецидивистка превращается в монстра. Дочери должницы, которую в связи с многочисленными мамиными отсидками под опеку взяла двоюродная бабушка, уже 15 лет, она очень стесняется своей «героической» мамаши, и старается с ней не встречаться. Но мама не в обиде: она в алкогольном угаре неоднократно заявляла судебным приставам, которые требуют с нее алименты, что жалеет, что когда-то родила дочь», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в УФССП России по Челябинской области.

Долг женщины по алиментным платежам составляет около 400 тысяч рублей. В 2017 году она была привлечена к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», суд назначил ей 40 часов обязательных работ. Отрабатывать наказание она устроилась в один из СНТ — под начальство своей тети, под опекой которой находится дочка женщины. Но благоустройство садового товарищества не пришлись по душе женщине, выходить на работу она перестала, алименты не выплачивала, следствием чего стало возбуждение уголовного дела по ст. 157 УК РФ.

Чтобы провести всю процессуальную работу по обоим уголовным делам, подозреваемую приходилось отыскивать с помощью правоохранителей. Она кочевала из одного места в другое, проявляя чудеса маскировки. Когда ее удалось найти, судебные приставы составили в отношении нее административный протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в связи с неуплаченным ранее 5-тысячным штрафом по ст. 6.1.1 КоАП РФ — за побои пожилой матери, и сразу же доставили в суд, который назначил ей семь суток ареста.