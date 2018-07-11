«Роснефть» прокомментировала отказ Британии выдать России бывшего вице-президента компании

«Роснефть» считает политически мотивированным решение Вестминстерского магистратского суда ( Великобритания ) об отказе в выдаче России бывшего вице-президента «Роснефти» Андрея Вотинова, говорится в заявлении компании. По мнению компании, отсутствует сам предмет рассмотрения Вестминстерским магистратским судом.

«Политически мотивированное решение британского суда было вынесено на основании лжепредположений, представленных на слушаниях единственным экспертом по России — политологом Ричардом Саквой, известным как карманный публицист Михаила Ходорковского . Ходорковский, в настоящий момент обвиняемый в России в соучастии в качестве заказчика в серии убийств и покушений на убийство проявил явную заинтересованность в процессе, а эксперт Саква, давая свои показания, неоднократно ссылался на авторитет Ходорковского и «дело ЮКОСа »», — отмечает компания.

«Воспроизведённые в решении суда «свидетельства» Саквы изобилуют нелепостями, фантазиями и фактическими ошибками. Текст решения суда является откровенно политически ангажированным: по сути, это — публицистический документ, по смыслу и стилю воспроизводящий антироссийскую истерию, наблюдаемую сегодня в британских медиа. На совести самого Вотинова то, что он стал разменной монетой в этой игре», — добавили в компании.

Как отмечает «Роснефть», компания примет решение по поводу необходимости юридической реакции на вердикт Вестминстерского магистратского суда.

В компании добавили, что «Роснефть» предпринимает все меры по защите интересов акционеров (среди которых британская BP), в том числе от коррупционных проявлений и противоправных действий, наносящих ущерб предприятиям компании. Служба безопасности в сотрудничестве с правоохранительными органами ведёт системную работу по выявлению фактов коррупции, мошенничества и хищений. Только с начала 2018 года по уголовным делам, возбужденным на основании материалов, переданных СБ в правоохранительные органы, осуждено 114 человек. Возмещённый ущерб составил 3,3 млрд рублей.

В рамках этой работы с сентября 2015 года по февраль 2017 года по материалам Службы безопасности «Роснефти» правоохранительными органами был возбужден ряд уголовных дел в отношении бывшего генерального директора Туапсинского НПЗ, а затем вице-президента «Роснефти» Андрея Вотинова. В частности, было возбуждено дело по факту хищения денежных средств Туапсинского НПЗ путём передачи принадлежащей Вотинову и его подельникам фирме ООО «ГК „Все люди равны“» здания заводоуправления и земельного участка, за пользование которыми завод платил им аренду. Также были возбуждены дела по фактам хищения средств при строительстве и демонтаже объектов на Туапсинском НПЗ.

Все дела рассмотрены судами, вина обвиняемых установлена, ущерб, нанесённый Вотиновым и другими фигурантами дел, возмещён ими полностью. Общий объём возмещённого компании ущерба по всем предъявленным искам составил 12,1 млрд рублей, после чего новые уголовные дела не возбуждались.

«О возмещении ущерба и отсутствии материальных претензий к фигурантам данных дел «Роснефть» проинформировала правоохранительные органы. В связи с этим отсутствует сам предмет рассмотрения Вестминстерским магистратским судом», — отмечает компания.

Ранее пресс-служба Вестминстерского магистратского суда сообщила об отказе в выдаче бывшего вице-президента «Роснефти» Андрея Вотинова.