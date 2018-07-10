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Нетаньяху устроили многочасовой допрос
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Полиция возобновила допрос Нетаньяху по делу о коррупции 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Gali Tibbon/Reuters
Израильская полиция провела четырехчасовой допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции. Об этом пишет газета Haaretz.
По данным издания, Нетаньяху допросили в десятый раз. В феврали поступали сведения, что правоохранительные органы нашли доказательства взяточничества Нетаньяху.
Также в газете отметили, что суд над супругой премьера Сарой Нетаньяху перенесен на октябрь. Ее подозревают в расходовании около $100 тыс. на заказы еды из ресторана и оплату услуг кейтеринга для резиденции мужа.
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Комментарии3  Ещё 5 источников 
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