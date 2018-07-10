Нетаньяху устроили многочасовой допрос

Полиция возобновила допрос Нетаньяху по делу о коррупции

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В Белгородской области мужчина заподозрил знакомого в краже и похитил его

Тимати прибыл в суд на заседание по делу об избиении DJ Smash

Во время беспорядков на западе Азербайджана убиты двое полицейских