Нетаньяху устроили многочасовой допрос

Израильская полиция провела четырехчасовой допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции. Об этом пишет газета Haaretz.
По данным издания, Нетаньяху допросили в десятый раз. В феврали поступали сведения, что правоохранительные органы нашли доказательства взяточничества Нетаньяху.
Также в газете отметили, что суд над супругой премьера Сарой Нетаньяху перенесен на октябрь. Ее подозревают в расходовании около $100 тыс. на заказы еды из ресторана и оплату услуг кейтеринга для резиденции мужа.