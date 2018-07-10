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Житель Таганрога подал жалобу в ЕСПЧ за долгое ожидание приговора
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Житель Таганрога подал жалобу в ЕСПЧ за долгое ожидание приговора 

Деловое сообщество 5 часов назад
Житель Таганрога Олег Пудиков подал жалобу в Европейский суд по правам человека через своего адвоката Вагана Бегларяна. По их мнению, мужчину неправомерно держали три года в заключении в ожидании приговора, а это нарушает право человека на свободу.
Уголовное дело против супругов Аллы и Олега Пудиковых за организацию азартных игр было возбуждено в 2015 году. Спустя год суд вынес приговор — 5,5 лет колонии, однако из обвинения была исключена статья «организация преступного сообщества». С этим фактом была не согласна прокуратура, поэтому вскоре началось дополнительное расследование. При этом новый приговор был вынесен только через три года — женщину осудили на 12 лет, а мужчину — на 13. Пока он в законную силу не вступил и будет обжалован.
В тоже время издание 161.ру выяснило в таганрогском суде, что подобное долгое вынесение приговора там считают законным.
«Дело долго рассматривали, потому что оно огромное — 30 томов, только приговор занимает сто страниц. Плюс его дважды изучали с самого начала разные коллегии судей», — отметили в суде.
Напомним, что с 2015 года в России законодательно разрешили игнорировать решения Страсбургского суда в том случае, если они вступают в противоречие с Конституцией РФ.
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