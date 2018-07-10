В Петербурге москвич с отверткой напал на школьницу и изнасиловал ее

Петербурге вооруженный отверткой злоумышленник изнасиловал 14-летнюю школьницу, сообщает Neva.Today. Педофил напал на девочку около 18.00 9 июля в парадной одного из домов по Витебскому проспекту. Извращенец надругался над своей жертвой и отобрал у нее мобильный телефон, но скрыться не успел. Услышав крики пострадавшей, жильцы дома вызвали полицию. Мужчину задержали на месте. Подозреваемый оказался 39-летним уроженцем Москвы . Его доставили в отделение полиции, а девочку — в больницу. В настоящее время школьница находится в удовлетворительном состоянии. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.