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В Петербурге москвич с отверткой напал на школьницу и изнасиловал ее
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В Петербурге москвич с отверткой напал на школьницу и изнасиловал ее 

АиФ Санкт-Петербург 5 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге вооруженный отверткой злоумышленник изнасиловал 14-летнюю школьницу, сообщает Neva.Today. Педофил напал на девочку около 18.00 9 июля в парадной одного из домов по Витебскому проспекту.
Извращенец надругался над своей жертвой и отобрал у нее мобильный телефон, но скрыться не успел. Услышав крики пострадавшей, жильцы дома вызвали полицию.
Мужчину задержали на месте. Подозреваемый оказался 39-летним уроженцем Москвы. Его доставили в отделение полиции, а девочку — в больницу. В настоящее время школьница находится в удовлетворительном состоянии.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
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