Суд рассмотрит дело украинца, склонявшего школьницу к теракту в Сочи

Через неделю, 17 июля, Северо-Кавказский окружной военный начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении гражданина Украины Павла Гриба . Мужчина обвиняется в склонении ученицы старших классов к совершению теракта на выпускном. Об этом «Рапси» рассказала пресс-секретарь суда Алена Катькало

«ФедералПресс» напоминает, что с марта по май прошлого года 19-летний подозреваемый, находясь на Украине, переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи . Он призывал несовершеннолетнюю привезти в учебное заведение самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере.

Максимальная санкция по обвиняемой статье предусматривает назначение наказания вплоть до 15 лет лишения свободы. На настоящий момент молодой человек находится под арестом до 19 декабря.