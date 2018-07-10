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Суд рассмотрит дело украинца, склонявшего школьницу к теракту в Сочи
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Суд рассмотрит дело украинца, склонявшего школьницу к теракту в Сочи 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Через неделю, 17 июля, Северо-Кавказский окружной военный начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении гражданина Украины Павла Гриба. Мужчина обвиняется в склонении ученицы старших классов к совершению теракта на выпускном. Об этом «Рапси» рассказала пресс-секретарь суда Алена Катькало.
«ФедералПресс» напоминает, что с марта по май прошлого года 19-летний подозреваемый, находясь на Украине, переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Он призывал несовершеннолетнюю привезти в учебное заведение самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере.
Максимальная санкция по обвиняемой статье предусматривает назначение наказания вплоть до 15 лет лишения свободы. На настоящий момент молодой человек находится под арестом до 19 декабря.
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