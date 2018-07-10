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Для «бога Кузи» запросят уголовное наказание
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Для «бога Кузи» запросят уголовное наказание 

Парламентская газета 13 часов назад
Фото: PIXABAY.COM
Пресненский районный суд планирует провести 10 июля в 14 часов прения сторон по делу лидера религиозной секты Андрея Попова, называющего себя «бог Кузя».
Прокурор запросит уголовное наказание для Попова, которого обвиняют в мошенничестве и руководстве деструктивным религиозным объединением. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами дела Галиной Маркевич, Надеждой Розановой и Жанной Фролушкиной он создал преступную группу, которая действовала в Москве с 2007 года. Сам Попов провозгласил себя владыкой Романом — «богом Кузей».
Ущерб, причинённый сектой, оценивают в семь миллионов рублей, которые фигуранты дела присвоили якобы на строительство храма и проведение богослужений.
Генпрокуратура сообщала, что «религиозное объединение (секта) предоставляло собой строгую иерархическую систему, во главе которой находился организатор — единственный руководитель, учитель и владыка, якобы наделенный „божественным знанием и силой“.
С целью систематического совершения тяжких преступлений корыстной направленности, облачившись в одеяние священнослужителя, он провозгласил себя владыкой Романом — „богом Кузей“, тем самым обманывая граждан и злоупотребляя их доверием». В Пресненский суд дело направили в конце 2017 года. Сейчас «бог Кузя» находится под арестом.
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