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Таксистов, ограбивших болельщика из Англии, арестовали на 2 месяца
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Таксистов, ограбивших болельщика из Англии, арестовали на 2 месяца 

РИАМО 19 часов назад
Фото: РИАМО
Двух задержанных по подозрению в краже у гражданина Великобритании в Москве арестовали на два месяца, расследование продолжается, сообщается на сайте МВД РФ.
«В рамках производства по уголовному делу по ходатайству следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Иностранца в районе Театральной площади пригласили сесть в автомобиль и довезти его до места жительства. В машине такси мужчина потерял сознание, а когда очнулся в районе станции метро «Динамо», то обнаружил пропажу денег, мобильного телефона и банковских карт, с которых позже списали средства. Общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей.
В течении суток с момента получения информации о преступлении сотрудники уголовного розыска задержали обоих подозреваемых. Ими оказались 33-х и 37-летние приезжие, которые полностью признали свою вину. Установлено, что злоумышленники занимались нелегальным извозом с использованием автомобиля, в который сел потерпевший.
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