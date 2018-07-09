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Воры за 30 секунд украли пустые коробки из-под iPhone
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Уфимские воры за 30 секунд украли пустые коробки из-под iPhone 

Lenta.ru 19 часов назад
Фото: Bash.News
Неизвестные в Уфе напали на салон сотовой связи и за 30 секунд украли оттуда 14 коробок из-под iPhone. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает портал Bash.News.
Как отмечается, сообщение на пульт дежурного поступило от сотрудников ЧОП. Оперативники приехали на место происшествия и обнаружили разбитую входную дверь. Внутри были разрушены витрины, товар на полках отсутствовал. Для проведения следственных действий на место происшествия приехали криминалисты.
Во время оценки ущерба выяснилось, что на прилавках стояли не iPhone, а коробки от них. По предварительным данным, воры решили, что телефоны находятся внутри упаковок и даже не стали проверять их наличие внутри, похитив коробки за 30 секунд. В настоящее время по факту преступления возбуждено уголовное дело, ведется поиск похитителей.
23 мая стало известно, что в Волгограде трое злоумышленников украли со склада тонну красной икры при помощи бензопил.
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