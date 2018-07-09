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За убийство — 29 лет на двоих: дончан осудили за жестокую расправу со своим знакомым
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За убийство — 29 лет на двоих: дончан осудили за жестокую расправу со своим знакомым 

161.ru 20 часов назад
Фото: 161.ru
От побоев мужчина скончался прямо на кладбище
В Ростовском областном суде огласили приговор в отношении двоих жителей области. Мужчин признали виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщили в пресс-службе суда, трагедия произошла в Белокалитвинском районе. Евгений Орехов и Максим Черепанов поссорились со своим недавним знакомым. Двое мужчин вывезли свою жертву на автомобиле в район местного кладбища, где жестоко избили его. От полученных травм тот скончался на месте. Затем Орехов похитил личные вещи убитого и злоумышленники скрылись.
Преступление было раскрыто и убийцы предстали перед судом. В итоге Орехова приговорили к 15 годам и трем месяцам тюрьмы, Черепанова — к 14 годам лишения свободы. Наказание убийцы будут отбывать в колонии строгого режима.
— Приговор в законную силу не вступил, — пояснили в суде.
У осужденных есть время его обжаловать.
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