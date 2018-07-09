За убийство — 29 лет на двоих: дончан осудили за жестокую расправу со своим знакомым

От побоев мужчина скончался прямо на кладбище

В Ростовском областном суде огласили приговор в отношении двоих жителей области. Мужчин признали виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе суда, трагедия произошла в Белокалитвинском районе. Евгений Орехов и Максим Черепанов поссорились со своим недавним знакомым. Двое мужчин вывезли свою жертву на автомобиле в район местного кладбища, где жестоко избили его. От полученных травм тот скончался на месте. Затем Орехов похитил личные вещи убитого и злоумышленники скрылись.

Преступление было раскрыто и убийцы предстали перед судом. В итоге Орехова приговорили к 15 годам и трем месяцам тюрьмы, Черепанова — к 14 годам лишения свободы. Наказание убийцы будут отбывать в колонии строгого режима

— Приговор в законную силу не вступил, — пояснили в суде.

У осужденных есть время его обжаловать.