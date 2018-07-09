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Таксистов арестовали за кражу у корреспондента BBC
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Двоих столичных таксистов арестовали за кражу денег у корреспондента BBC 

Москва24 20 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева :
Двоих таксистов, подозреваемых в краже денег с карт гражданина Великобритании, арестовали в столице. Такое решение принял Таганский районный суд.
"Постановлением Таганского суда от 9 июля подозреваемым Арамаису Бадаляну и Лендрушу Седракяну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 7 сентября", — цитирует представителей суда Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что гражданина Великобритании обокрали в столичном такси. Потерпевший рассказал, что в автомобиле ему предложили кофе, выпив напиток, мужчина потерял сознание. Когда британец проснулся, то не обнаружил у себя мобильного телефона, наличных и банковских карт.
По данным некоторых СМИ от рук мошенников пострадал обозреватель BBC. Ущерб составил около тысячи фунтов. Обоих преступников задержали в субботу, 7 июля.
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