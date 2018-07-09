Ренат Кузьмин: Политические убийства в Украине совершаются по прямому указу власти

Валентина Бузина — мать убитого в апреле 2015 года писателя Олеся Бузины — написала письмо Дональду Трампу , в котором попросила оказать давление на украинскую власть, которая тормозит расследование убийства ее сына. В нем она недвусмысленно дает понять, что это преступление было совершено украинскими неонацистами по приказу украинских спецслужб.

Расправа с политическими оппонентами, увы, это еще не прошлое Украины , а самое что ни на есть её настоящее. Так на днях во Львове был убит активист КПУ Руслан Рейдель.

Есть практически все основания утверждать, что это убийство было совершено также украинскими неонацистами.

Практика политических убийств на Украине стала нормой. Ни одно из них до сих пор не раскрыто. Почему так происходит объясняет Ренат Кузьмин

-Как обстоят дела с расследованием резонансных убийств на Украине? Почему они не расследованы до сих пор?

— В Украине с расследованием дел о резонансных убийствах дела обстоят так же плохо, как и с расследованием других преступлений, совершенных в интересах новой постмайданной власти. Было бы странно, если бы после кровавого государственного переворота было бы как-то иначе, ведь истинной целью заговорщиков были вовсе не «свобода, равенство и братство», как нам пытаются внушить украинские СМИ, а усиление геополитических позиций Запада и личное обогащение организаторов Майдана.

Все эти «цветные», «цветочные», «бархатные» и прочие революции «достоинства», «надежд» и «ожиданий» — лишь отвлекающие внимание слоганы, придуманные для оправдания преступлений, неизбежных при совершении государственных переворотов, в том числе политических убийств, о которых вы спрашиваете.

И, чтобы не стать жертвой самообмана в политике, нужно уметь выявлять за любыми событиями, в том числе за резонансными преступлениями, чьи-то скрытые интересы. Тогда и вопрос о том, почему все политические убийства в Украине до сих пор не раскрыты, отпадет сам собой…

-Что с расследованием дела бывшего депутата Рады от Партии регионов Калашникова ? Найдены ли убийцы? Что с кругом подозреваемых? Что с делом журналиста Павла Шеремета

— Убийство Олега Калашникова до сих пор не раскрыто, как и убийство Павла Шеремета. Убийцы не найдены. Подозреваемых нет. Среди множества официальных версий нет ни одной, которая бы предполагала причастность к убийствам сотрудников украинских спецслужб.

Именно в этом кроется одна из причин, по которой эти преступления до сих пор не раскрыты. К сожалению, убийства, совершенные в интересах украинского режима, раскрывать просто некому, ведь совершаются они либо по прямому приказу власти, либо под ее контролем.

Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве

А кроме того, «отреформированные» украинскими «евроитеграторами» правоохранительные органы просто не в состоянии эффективно работать в силу некомпетентности, ведь под видом их «реформирования» были уволены тысячи профессионалов, их места заняли бывшие официанты, садовники, разносчики пиццы и чистильщики бассейнов, ряженные в новые, сшитые по американским стандартам, мундиры. А руководители МВД, СБУ и ГПУ не имеют ни базового юридического, ни специального профильного образования, какое уж тут профессиональное расследование резонансных преступлений…

-А что можете сказать по убийству бывшего депутата Госдумы Вороненкову?

— Организаторы и заказчики убийства Вороненкова не установлены и при этой власти установлены не будут по тем же причинам. Нынешний генеральный прокурор назвал катастрофическую цифру: в Украине нераскрыто более 10.000 (!) умышленных убийств…

При этом лично он явился в суд и потребовал освободить из-под стражи обвиняемого в организации вооруженной банды и разбойных нападениях Лихолита, он же приказал освободить из-под стражи признавшегося в убийстве двух офицеров МВД Бубенчика, он не увидел состава преступления в действиях Стерненко, зарезавшего военнослужащего ВСУ.

Ни один из тех, кто сжигал людей в Одесском доме профсоюзов, не арестован, как не арестованы отдавшие приказы снайперам расстреливать людей на Майдане, как не арестованы и организаторы убийства Гонгадзе…

-Верите ли вы в самоубийство бывшего депутата из фракции Партии регионов Михаила Чечетова и бывшего губернатора Запорожской области Александра Пеклушенко? К каким выводам пришло следствие? — Власть официально заявила об их самоубийстве. В такую версию не верит никто, кроме, пожалуй, самой власти. Как никто не верит в самоубийство Семенюк-Самсоненко, Солутенко, Мельника, Вальтера, Вишневского, Колесника и других противников Майдана. Давно уже ни для кого не является секретом, что после Майдана украинский режим, используя нацистские методы подавления инакомыслия, вынудил большинство политических оппонентов перейти на нелегальное положение или покинуть страну.

Оставшиеся были подвергнуты уголовному преследованию, арестам и пыткам, а политические убийства приобрели массовый характер. Опубликованные доклады ООН о тайных тюрьмах, произвольных арестах, внесудебных казнях и пытках подтверждают преступный характер действующей украинской власти и есть все основания полагать, что список жертв политического террора согласовывался украинской властью с представителями правительства бывшего Президента США Барака Обамы . Все это означает лишь то, что объективного и беспристрастного расследования резонансных убийств и мнимых самоубийств действующий украинский режим не допустит.

— Как идет суд над подозреваемыми в убийстве Олеся Бузины?

— Расследование дела об организаторах и заказчиках убийства генеральный прокурор незаконно приостановил, а в суд направил лишь дело о предполагаемых исполнителях, при этом изъяв из него доказательства причастности украинских спецслужб, и умышленно допустив такие нарушения закона, при которых суд не сможет вынести обвинительный приговор.

Цветы и свечи у посольства Украины в Москве в память об убитом в Киеве журналисте О. Бузине.

Подозреваемые даже не арестованы, а суд назначает по одному заседанию в два-три месяца. Последнее заседание длилось лишь несколько минут, в течение которых выяснилось, что суд не разъяснил присяжным их права. Дело вновь отложили на два месяца теперь уже для разъяснения прав присяжным. Власть делает все, чтобы виновные не понесли заслуженного наказания.

Но людей, неравнодушных к чужому горю, гораздо больше, чем черствых и безразличных. Именно такими неравнодушными на одной из иностранных площадок для голосования размещено открытое обращение к президенту США с призывом ввести санкции, аналогичные санкциям, принятым в США по делу Магнитского, против украинских чиновников, причастных к нарушениям прав человека по делу об убийстве Олеся Бузины, среди которых президент Украины, руководители ГПУ, СБУ и МВД, следователи и судьи.

Кроме того, обращено внимание президента США на уголовное производство № 42017000000003087 о сговоре украинских чиновников с предвыборным штабом Хилари Клинтон с целью незаконного вмешательства в выборы президента США. Расследование этого дела скоро уж год как блокируется Генеральным прокурором Украины так же цинично, как им блокируется дело об убийстве Олеся Бузины.

Это обращение сразу же после завершения процедуры голосования будет официально направлено Президенту США. Конечно же, введение санкций не решит всех проблем Украины, но может стать первым шагом к восстановлению давно утраченной украинцами веры в справедливость.