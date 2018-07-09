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Глава таможенной службы Египта арестован по обвинению в получении взятки
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Глава таможенной службы Египта арестован по обвинению в получении взятки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 9 июл — РИА Новости. Египетские правоохранители арестовали главу таможенной службы страны Гамаля Абдель Азима по обвинению в получение взятки, об этом в понедельник заявил Комитет по административному контролю Египта.
В заявлении комитета для СМИ указывается, что Абдель Азим был задержан при попытке получения взятки от одного из местных предпринимателей за разрешение ввоза в страну ряда запрещенных товаров.
Комитет по административному контролю Египта — главный в стране орган по борьбе с экономическими преступлениями, имеющий широкие полномочия.
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