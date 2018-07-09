Глава таможенной службы Египта арестован по обвинению в получении взятки

В заявлении комитета для СМИ указывается, что Абдель Азим был задержан при попытке получения взятки от одного из местных предпринимателей за разрешение ввоза в страну ряда запрещенных товаров.

Комитет по административному контролю Египта — главный в стране орган по борьбе с экономическими преступлениями, имеющий широкие полномочия.