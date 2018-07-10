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9-летний ребенок стал жертвой педофила на пляже в Сочи
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9-летний ребенок стал жертвой педофила на пляже в Сочи 

Новая Кубань 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел на одном из центральных пляжей в Сочи. 55-летний мужчина приставал к 9-летней девочке. Его деяния квалифицировали, как совершение насильственных действия сексуального характера в отношении несовершеннолетний.
Девочка рассказала о случившемся родителям, те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. Полицейским удалось задержать подозреваемого.
— Возбуждено уголовное дело по ч 4 статьи 132 УК РФ, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифонова.
Подозреваемый на время следствия взят под стражу.
Известно, что девочка приехала из Москвы на отдых в Сочи к родственникам вместе с родителями.
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