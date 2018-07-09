Бывшему главе Марий Эл продлили арест

Мосгорсуд продлил арест бывшему главе Марий Эл Маркелову

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражей на 3 месяца, до 13 октября", — огласила решение судья.

Ранее в СК РФ сообщили, что следственные действия по делу экс-главы Марий Эл завершены.

По данным следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову более 235 миллионов рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса, в связи с чем он обвиняется в получении взятки и двух эпизодах второй части статьи 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов (30 патронов).

В свою очередь министр Ираида Долгушева предоставляла ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша, что позволило Маркелову получить взятку. Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске.

Отмечается, что обвиняемые и их защитник приступили к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела, по завершению которой оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Всего в деле насчитывается более трехсот томов.