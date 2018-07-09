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Бывшему главе Марий Эл продлили арест
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Мосгорсуд продлил арест бывшему главе Марий Эл Маркелову 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд до 13 октября продлил арест обвиняемому в получении взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову и его предполагаемой соучастнице Наталье Кожановой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражей на 3 месяца, до 13 октября", — огласила решение судья.
Ранее в СК РФ сообщили, что следственные действия по делу экс-главы Марий Эл завершены.
По данным следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову более 235 миллионов рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса, в связи с чем он обвиняется в получении взятки и двух эпизодах второй части статьи 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов (30 патронов).
В свою очередь министр Ираида Долгушева предоставляла ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша, что позволило Маркелову получить взятку. Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске.
Отмечается, что обвиняемые и их защитник приступили к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела, по завершению которой оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Всего в деле насчитывается более трехсот томов.
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