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СК спустя три года нашел подозреваемого в убийстве нижегородки
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СК спустя три года нашел подозреваемого в убийстве нижегородки 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
Следователи установили подозреваемого в убийстве девушки, которое произошло в Нижнем Новгороде три года назад, он задержан, сообщило региональное СУСК России.
По данным ведомства, в 2015 году в Нижнем Новгороде было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", задержать подозреваемого "по горячим следам" не удалось.
"В июле 2018 года удалось установить и арестовать мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления — им оказался 42-летний житель Чувашии. Он заключен под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение. В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений", — говорится в сообщении.
Ведомство добавляет, что "раскрытие данного преступления стало возможным благодаря объединению усилий, обеспечению единства действий, взаимопомощи с коллегами — следователями СК по Республике Чувашия".
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