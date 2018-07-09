СК спустя три года нашел подозреваемого в убийстве нижегородки

России. Следователи установили подозреваемого в убийстве девушки, которое произошло в Нижнем Новгороде три года назад, он задержан, сообщило региональное СУСК

По данным ведомства, в 2015 году в Нижнем Новгороде было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", задержать подозреваемого "по горячим следам" не удалось.

"В июле 2018 года удалось установить и арестовать мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления — им оказался 42-летний житель Чувашии. Он заключен под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение. В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений", — говорится в сообщении.

Ведомство добавляет, что "раскрытие данного преступления стало возможным благодаря объединению усилий, обеспечению единства действий, взаимопомощи с коллегами — следователями СК по Республике Чувашия".