Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест полковника МВД РД Магомеда Хизриева

Хизриеву предъявлено обвинение по ч. 5 ст.291 (дача взятки в особо крупном размере) УК РФ.

Ранее, 7 июня Пресненский суд Москвы заключил под стражу Магомеда Хизриева по подозрению в совершении преступления. Ему была избрана мера пресечения до 5 августа.

Адвокат обвиняемого Аида Касимова попросила избрать в качестве меры пресечения домашний арест. А также сообщила о плохом состоянии здоровья Хизриева.

Однако суд постановил: «Решение Пресненского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения».

Адвокат Хизриева обжаловала арест и просит ортопедическую подушку для подозреваемого