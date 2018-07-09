Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест полковника МВД РД Магомеда Хизриева 

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест полковника МВД РД Магомеда ХизриеваМосковский городской суд отклонил апелляционную жалобу на арест начальника собственной безопасности МВД по Дагестану полковника Магомеда Хизриева, передает РИА Новости.
Хизриеву предъявлено обвинение по ч. 5 ст.291 (дача взятки в особо крупном размере) УК РФ.
Ранее, 7 июня Пресненский суд Москвы заключил под стражу Магомеда Хизриева по подозрению в совершении преступления. Ему была избрана мера пресечения до 5 августа.
Адвокат обвиняемого Аида Касимова попросила избрать в качестве меры пресечения домашний арест. А также сообщила о плохом состоянии здоровья Хизриева.
Однако суд постановил: «Решение Пресненского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения».
Адвокат Хизриева обжаловала арест и просит ортопедическую подушку для подозреваемого