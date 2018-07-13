Следствие попросило продлить домашний арест Серебренникову

Заседание суда с рассмотрением этой просьбы следствия состоится 18 июля. «В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемых Серебренникова на срок до 22 августа и Апфельбаум на срок до 19 сентября», — пояснили в суде.

Все они обвиняются в хищении 133 млн руб., выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа». Вину все, кроме Масляевой, отрицают.