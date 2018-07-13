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Следствие попросило продлить домашний арест Серебренникову
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Следствие попросило продлить домашний арест Серебренникову 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Басманный суд рассмотрит вопрос о продлении срока домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, передает агентство «Москва».
Заседание суда с рассмотрением этой просьбы следствия состоится 18 июля. «В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемых Серебренникова на срок до 22 августа и Апфельбаум на срок до 19 сентября», — пояснили в суде.
Фигурантами уголовного дела являются: Серебренников, Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, бывший генпродюсер АНО «Седьмая студия» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева.
Все они обвиняются в хищении 133 млн руб., выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа». Вину все, кроме Масляевой, отрицают.
Ранее Мосгорсуд отменил ограничение режиссера Кирилла Серебренникова в сроках ознакомления с материалами уголовного дела «Седьмой студии» до 19 июля.
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