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Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
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Актера из "Бригады" задержали со стволом в Москве
Актера из "Бригады" задержали со стволом в Москве

Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Актера и каскадера Александра Иншакова задержали с травматическим пистолетом в московском Центре международной торговли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, у актера было при себе разрешение на оружие, но по указу президента на время ЧМ-2018 действует запрет на оборот гражданского и служебного оружия.
Сам Иншаков заявил ТАСС, что его не задерживали.
Источник агентства утверждает, что в отношении Иншакова составили административный протокол по статье 20.12 КоАП РФ (нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему). Собеседник отметил, что на время административного производства у актера забрали оружие и патроны.
71-летний Александр Иншаков получил известность благодаря ролям в фильме «Крестоносец» и сериале «Бригада». Он выполнял и ставил трюки в фильмах «Тегеран-43», «Человек с бульвара Капуцинов» и многих других. С 2013 года он возглавляет Гильдию каскадеров России.
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