Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве

По словам собеседника агентства, у актера было при себе разрешение на оружие, но по указу президента на время ЧМ-2018 действует запрет на оборот гражданского и служебного оружия.

Сам Иншаков заявил ТАСС , что его не задерживали.

Источник агентства утверждает, что в отношении Иншакова составили административный протокол по статье 20.12 КоАП РФ (нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему). Собеседник отметил, что на время административного производства у актера забрали оружие и патроны.

71-летний Александр Иншаков получил известность благодаря ролям в фильме «Крестоносец» и сериале «Бригада». Он выполнял и ставил трюки в фильмах «Тегеран-43», «Человек с бульвара Капуцинов» и многих других. С 2013 года он возглавляет Гильдию каскадеров России.