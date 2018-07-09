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В Италии задержали 31 мафиози
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Полиция Италии задержала 31 человека за связь с мафией 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Правоохранительные органы провели задержание 31 человека в городе Реджо-ди-Калабрия на юге Италии, их подозревают в принадлежности к мафиозной группировке. Об этом сообщает агентство АНСА.
По версии следствия, подозреваемые принадлежат к группировке "Ндрангета", которая занимается незаконным оборотом наркотиков и оружия, вымогательствами, а также другими преступлениями. В частности, обвинители считают, что задержанные причастны к ввозу тонны кокаина из Южной Америки и гашиша из Испании и Марокко. Подозреваемые планировали реализовать их в Ломбардии, Пьемонте и на Сицилии.
В 2017 году сообщалось, что в Италии задержали 48 человек за связь с мафией. Их также подозревали в принадлежности у группировке "Ндрангета".
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