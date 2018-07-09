В Италии задержали 31 мафиози

Полиция Италии задержала 31 человека за связь с мафией

Правоохранительные органы провели задержание 31 человека в городе Реджо-ди-Калабрия на юге Италии , их подозревают в принадлежности к мафиозной группировке. Об этом сообщает агентство АНСА.

По версии следствия, подозреваемые принадлежат к группировке "Ндрангета", которая занимается незаконным оборотом наркотиков и оружия, вымогательствами, а также другими преступлениями. В частности, обвинители считают, что задержанные причастны к ввозу тонны кокаина из Южной Америки и гашиша из Испании Марокко . Подозреваемые планировали реализовать их в Ломбардии, Пьемонте и на Сицилии.

В 2017 году сообщалось, что в Италии задержали 48 человек за связь с мафией. Их также подозревали в принадлежности у группировке "Ндрангета".