В Краснодарском крае завели уголовное дело по факту убийства 29-летнего экс-футболиста «Ангушта» 

Краснодар. 9 июля — Новая Кубань. Криминальный инцидент произошел 7 июля возле ночного клуба «Денди». В ходе бытовой ссоры один из участников конфликта выстрелил в оппонента. От полученного ранения пострадавший скончался в карете скорой помощи. Очевидцы драки опубликовали видео с места ЧП в социальных сетях.
По данным СМИ, погибший — 29-летний бывший игрок футбольного клуба «Ангушт» (г. Назрань) Тазир Кариев. На официальном сайте ФК 8 июля появилась публикация с соболезнованиям в адрес родных и близких спортсмена. Правда, пресс-служба клуба не стала раскрывать криминальный характер гибели Кариева.
В СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что по факту гибели 29-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело.
Как пишут свидетели драки, в Кариева стрелял 60-летний мужчина с многократной судимостью. Якобы пенсионер заступился за сына, который ранее конфликтовал с Тазиром.
Обстоятельства случившегося уточняются.
Тазир Кариев защищал цвета «Ангушта» в 2009-2015 гг.