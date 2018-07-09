В Краснодарском крае завели уголовное дело по факту убийства 29-летнего экс-футболиста «Ангушта»

Краснодар . 9 июля — Новая Кубань. Криминальный инцидент произошел 7 июля возле ночного клуба «Денди». В ходе бытовой ссоры один из участников конфликта выстрелил в оппонента. От полученного ранения пострадавший скончался в карете скорой помощи. Очевидцы драки опубликовали видео с места ЧП в социальных сетях.

По данным СМИ, погибший — 29-летний бывший игрок футбольного клуба «Ангушт» ( г. Назрань Тазир Кариев . На официальном сайте ФК 8 июля появилась публикация с соболезнованиям в адрес родных и близких спортсмена. Правда, пресс-служба клуба не стала раскрывать криминальный характер гибели Кариева.

Как пишут свидетели драки, в Кариева стрелял 60-летний мужчина с многократной судимостью. Якобы пенсионер заступился за сына, который ранее конфликтовал с Тазиром.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Тазир Кариев защищал цвета «Ангушта» в 2009-2015 гг.