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Суд продлил арест омского депутата Сергея Калинина
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Суд продлил арест омского депутата Сергея Калинина 

АиФ-Омск 8 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Вчера, 9 июля, в Первомайском районном суде Омска следователь Алексей Шевчук выступил с ходатайством о продлении ареста для руководителя компании «Акция», депутата Законодательного собрания Сергея Калинина до 15 октября. Его подозревают в мошенничестве, сообщает «СуперОмск».
Следствие считает, что у потребителей газа были похищены средства за счет искусственного включения в тариф ООО «Омскгазсеть» затрат на аренду газопроводов. В итоге омичам был нанесён ущерб в размере 1,4 млрд рублей.
15 июня в Куйбышекском районном суде было принято решение об аресте Сергея Калинина до 15июля. Его предполагаемый подельник — руководитель «Омскгазсети» Александр Орлов — был помещён под домашний арест до 9 июня по решению Центрального суда.
Следователь Алексей Шевчук попросил продлить арест Калина, потому что у того есть недвижимость в Германии и Турции. А значит, он может скрыться за рубежом. Также депутат может повлиять на своих подчинённых. Во время судебного заседания судья Кирилл Лепёхин продлил арест до 15 октября.
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