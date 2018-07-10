Суд продлил арест омского депутата Сергея Калинина

Вчера, 9 июля, в Первомайском районном суде Омска следователь Алексей Шевчук выступил с ходатайством о продлении ареста для руководителя компании «Акция», депутата Законодательного собрания Сергея Калинина до 15 октября. Его подозревают в мошенничестве, сообщает «СуперОмск».

Следствие считает, что у потребителей газа были похищены средства за счет искусственного включения в тариф ООО «Омскгазсеть» затрат на аренду газопроводов. В итоге омичам был нанесён ущерб в размере 1,4 млрд рублей.

15 июня в Куйбышекском районном суде было принято решение об аресте Сергея Калинина до 15июля. Его предполагаемый подельник — руководитель «Омскгазсети» Александр Орлов — был помещён под домашний арест до 9 июня по решению Центрального суда.