Мосгорсуд признал арест полковника МВД Дагестана по делу о взятке законным

"Суд постановил: решение Пресненского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья Анастасия Рыжова

Адвокат Аида Касимова попросила суд отменить постановление Пресненского суда и избрать Хизриеву меру пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, она пояснила, что Хизриев имеет проблемы со здоровьем, в том числе с шейными позвонками, поэтому ему необходимы специализированные условия содержания.

Седьмого июня Пресненский суд Москвы заключил под стражу Хизриева, избрав ему меру пресечения до пятого августа. Обвиняемый заявил, что его «красиво подставили».