Адвокат мурманского экс-чиновника попросил допросить губернатора

"Мы обратились к следователю с ходатайством о допросе и проведении очной ставки между губернатором Мурманской области и обвиняемыми", — сказал адвокат Благодельского Сергей Шляго на специально созванной пресс-конференции в понедельник.

Он добавил, что с таким ходатайством защитники обратились и к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину . По словам защитника, вызов на допрос необходим с учетом данных показаний обвиняемых.

Адвокат подчеркнул, что его подзащитный заключил досудебное соглашение. Это означает, что фигурант дела признал вину и обязуется содействовать расследованию преступления, которое он совершил. Взамен он получает гарантии смягчения наказания.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства области, глава региона в данный момент находится в отпуске. «Пока мы не можем прокомментировать эту ситуацию», — сказал начальник управления по взаимодействию со СМИ Андрей Сахаров

Комментарием Следственного комитета России РИА Новости пока не располагает.

Летом 2017 года по делу о мошенничестве с использованием служебного положения были арестованы заместитель главы аппарата правительства Мурманской области Эдуард Никрашевский и замруководителя управления по обеспечению деятельности регионального кабмина Георгий Благодельский. По версии следствия, в марте 2017 года Никрашевский дал Благодельскому указание о заключении фиктивного договора на предоставление услуг для нужд администрации региона.

В октябре того же года дело о мошенничестве в крупном размере возбудили против вице-губернатора Игоря Бабенко , который уволился «по собственному желанию» за несколько дней до задержания. Несколько месяцев он провел в СИЗО , после чего меру пресечения смягчили до домашнего ареста.

Согласно материалам дела, Бабенко создал преступную схему по заключению контрактов между управлением по обеспечению деятельности правительства Мурманской области и фиктивными подрядчиками. В результате бюджетные средства обналичивались и использовались участниками преступной схемы по своему усмотрению, считает следствие.