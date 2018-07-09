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Адвокат мурманского экс-чиновника попросил допросить губернатора
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Адвокат мурманского экс-чиновника попросил допросить губернатора 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 9 июл — РИА Новости. Защита бывшего замруководителя управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Георгия Благодельского, который вместе с еще двумя чиновниками обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, просит вызвать на допрос губернатора региона Марину Ковтун.
"Мы обратились к следователю с ходатайством о допросе и проведении очной ставки между губернатором Мурманской области и обвиняемыми", — сказал адвокат Благодельского Сергей Шляго на специально созванной пресс-конференции в понедельник.
Он добавил, что с таким ходатайством защитники обратились и к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По словам защитника, вызов на допрос необходим с учетом данных показаний обвиняемых.
Адвокат подчеркнул, что его подзащитный заключил досудебное соглашение. Это означает, что фигурант дела признал вину и обязуется содействовать расследованию преступления, которое он совершил. Взамен он получает гарантии смягчения наказания.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства области, глава региона в данный момент находится в отпуске. «Пока мы не можем прокомментировать эту ситуацию», — сказал начальник управления по взаимодействию со СМИ Андрей Сахаров.
Комментарием Следственного комитета России РИА Новости пока не располагает.
Летом 2017 года по делу о мошенничестве с использованием служебного положения были арестованы заместитель главы аппарата правительства Мурманской области Эдуард Никрашевский и замруководителя управления по обеспечению деятельности регионального кабмина Георгий Благодельский. По версии следствия, в марте 2017 года Никрашевский дал Благодельскому указание о заключении фиктивного договора на предоставление услуг для нужд администрации региона.
В октябре того же года дело о мошенничестве в крупном размере возбудили против вице-губернатора Игоря Бабенко, который уволился «по собственному желанию» за несколько дней до задержания. Несколько месяцев он провел в СИЗО, после чего меру пресечения смягчили до домашнего ареста.
Согласно материалам дела, Бабенко создал преступную схему по заключению контрактов между управлением по обеспечению деятельности правительства Мурманской области и фиктивными подрядчиками. В результате бюджетные средства обналичивались и использовались участниками преступной схемы по своему усмотрению, считает следствие.
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