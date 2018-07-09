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Мосгорсуд отменил для Апфельбаум ограничение в сроках ознакомления с делом
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Мосгорсуд отменил для Апфельбаум ограничение в сроках ознакомления с делом 

RT на русском 7 часов назад
Фото: MosDay.ru
Мосгорсуд отменил ограничение директора Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум в сроках ознакомления с делом.
«Постановление отменить, направить на новое рассмотрение в районный суд», — цитирует РИА Новости судью.
Басманный суд Москвы ранее ограничил до 19 июля срок ознакомления с материалами дела для режиссёра Кирилла Серебренникова, Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.
9 июля Мосгорсуд отменил для режиссёра Кирилла Серебренникова сроки ограничения на ознакомление с материалами уголовного дела против него. Суд принял такое решение после заключительного слова обвиняемого.
Серебренников обвиняется в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа». В августе 2017 года его поместили под домашний арест.
18 апреля суд на три месяца продлил ему меру пресечения.
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