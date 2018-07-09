Мосгорсуд отменил для Апфельбаум ограничение в сроках ознакомления с делом

Мосгорсуд отменил ограничение директора Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум в сроках ознакомления с делом.

«Постановление отменить, направить на новое рассмотрение в районный суд», — цитирует РИА Новости судью.

9 июля Мосгорсуд отменил для режиссёра Кирилла Серебренникова сроки ограничения на ознакомление с материалами уголовного дела против него. Суд принял такое решение после заключительного слова обвиняемого.

Серебренников обвиняется в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа». В августе 2017 года его поместили под домашний арест.

18 апреля суд на три месяца продлил ему меру пресечения.