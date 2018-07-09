В Днепре при стрельбе погиб мужчина

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости . Мужчина скончался в украинском Днепре (бывший Днепропетровск ) в результате ночной стрельбы, сообщает полиция Днепропетровской области на своем сайте.

"9 июля около 1.00 ночи на улице Кодацкий спуск города Днепр произошла стрельба, в результате которой 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы. Пострадавшего доставили в больницу, где, не приходя в сознание, он скончался", — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли с места преступления гильзу и направили ее на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство», сейчас на месте происшествия работают следователи.