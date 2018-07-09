Завершено расследование дела о мошенничестве главы наукограда Циолковского

В ноябре 2017 года следователи сообщали о задержании Кохно по подозрению в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, обвиняемый получил информацию о том, что ОАО «Российские космические системы» планирует провести переговоры на закупку комплекса работ стоимостью около 100 миллионов рублей по строительству здания своего представительства на космодроме Восточный. По данным СУСК, Кохно сообщил руководителю одного из подрядчиков, что за взятку сможет обеспечить ему победу в переговорах. Следователи полагают, что подрядчик перечислил 2,2 миллиона рублей в счет оплаты квартиры, которую Кохно попросил ему купить.

"В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором Амурской области и в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Кохно обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

СУСК отмечает, что Кохно свою вину в мошенничестве в особо крупном размер не признал. На имущество обвиняемого наложен арест.