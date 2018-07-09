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Жительницу Магнитогорска, обвинившую полицейских в изнасиловании, освободили от наказания
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Жительницу Магнитогорска, обвинившую полицейских в изнасиловании, освободили от наказания 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении Салимы Мухамедьяновой, обвинившей полицейских в изнасиловании.
Приговор Ленинского районного суда Магнитогорска, которым она признана виновной в заведомо ложном доносе, оставлен без изменения. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Вместе с тем, Мухамедьянова освобождена от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба областного суда.
Напомним, в 2016 году женщина сообщила в правоохранительные органы о том что была изнасилована сотрудниками отдела полиции «Ленинский» в Магнитогорске. В действительности, по данным суда, преступления не было. Таким образом Мухамедьянова мстила за то, что полицейские доставили ее вместе с супругом в участок и составили протокол об административном правонарушении.
По заявлению женщины было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было прекращено.
Тогда в знак протеста супруг Мухамедьяновой Игорь Губанов отрезал себе несколько пальцев на руке. В конце июня стало известно, что мужчина скончался.
В областном суде приговор обжаловал адвокат осужденной: защита настаивала на отмене судебного вердикта и оправдании Мухамедьяновой.
Фото: Евгений Поторочин
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