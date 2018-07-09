Жительницу Магнитогорска, обвинившую полицейских в изнасиловании, освободили от наказания

Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении Салимы Мухамедьяновой, обвинившей полицейских в изнасиловании.

Приговор Ленинского районного суда Магнитогорска , которым она признана виновной в заведомо ложном доносе, оставлен без изменения. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Вместе с тем, Мухамедьянова освобождена от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба областного суда.

Напомним, в 2016 году женщина сообщила в правоохранительные органы о том что была изнасилована сотрудниками отдела полиции «Ленинский» в Магнитогорске. В действительности, по данным суда, преступления не было. Таким образом Мухамедьянова мстила за то, что полицейские доставили ее вместе с супругом в участок и составили протокол об административном правонарушении.

По заявлению женщины было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было прекращено.

Тогда в знак протеста супруг Мухамедьяновой Игорь Губанов отрезал себе несколько пальцев на руке. В конце июня стало известно, что мужчина скончался.

В областном суде приговор обжаловал адвокат осужденной: защита настаивала на отмене судебного вердикта и оправдании Мухамедьяновой.