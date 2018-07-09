Следователи хотят арестовать счета «Омскгражданпроекта»

Подобная мера связана с расследованием уголовного дела о мошенничестве. В Центральный районный суд Омска поступило ходатайство от следователей о наложении ареста на имущество, включая счета в банках, старейшего в городе проектного института — АО ТПИ «Омскгражданпрект». Это связано с расследованием уголовного дела, возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, — мошенничество. В деле фигурируют Иван Любчич — руководитель «Омскгражданпроекта» и Виктор Фаст — глава компании-подрядчика — ООО «Спецмонтаж». Дата заседания пока не назначена.

Получить оперативный комментарий от руководства «Омскгражданпроекта» не удалось, телефоны организации не отвечают. Напомним, в конце апреля Арбитражным судом Омской области введена процедура наблюдения в отношении проектного института.

АО «ТПИ „Омскгражданпроект“ стал преемником проектной конторы „Омпроект“, основанной в 1935 году. Сейчас институтом руководит Иван Любчич. На счету предприятия возведение многих знаковых для города объектов. В последнее время у предприятия возникли проблемы из-за достройки домов по ул. 70 лет Октября. Дольщики должны были получить здесь квартиры в марте 2017 года.