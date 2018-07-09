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Суд в Мьянме обвинил журналистов Reuters в получении секретных документов
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Суд в Мьянме обвинил журналистов Reuters в получении секретных документов 

ТАСС 12 часов назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ТАСС, 9 июля. /ТАСС/. Суд в Мьянме предъявил двум журналистам информационного агентства Reuters обвинения в получении секретных правительственных документов. Как сообщило в понедельник агентство Reuters, их дело было переведено на этап судебного разбирательства спустя шесть месяцев предварительных слушаний.
Суд обвинил корреспондентов в нарушении Закона о государственной тайне, который предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет. Репортеры отказались признать свою вину.
Журналисты были задержаны 12 декабря 2017 года без предъявления обвинений. По словам сотрудников Reuters, их подозревают в разглашении государственной тайны. Один из корреспондентов работает в агентстве с июня 2016 года, второй — с сентября 2017 года. Оба сотрудника освещали широкий круг тем, в том числе положение мусульманской народности рохинджа и события в штате Ракхайн.
5 августа 2017 года боевики движения «Араканская армия спасения рохинджа» напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн на юго-западе Мьянмы. Силы безопасности начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, в столкновениях погибли свыше 400 человек, однако, по данным международной организации «Врачи без границ», лишь за первый месяц столкновений в регионе жертвами насильственных действий стали 6,7 тыс. человек.
Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.
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