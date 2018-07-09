Бухгалтер украла из детсада больше полумиллиона

Российский бухгалтер украла больше полумиллиона из школы и детсада

Омске бывшая главбух детсада № 317 и общеобразовательной школы № 138 украла 657 тысяч рублей, завышая путем махинаций с документам свою зарплату. Об этом сообщает региональная прокуратура. «Вину в совершении преступления она признала в полном объеме и частично возместила причиненный ущерб», — отметили в надзорном ведомстве. Суд приговорил 35-летнюю женщину к двум с половиной годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Она также должна возместить причиненный учебным заведениям ущерб. В июне 44-летняя медсестра Амурского областного онкологического диспансера была осуждена за кражу лекарств для больных, страдающих от рака. Больнице был причинен ущерб более чем на 290 тысяч рублей. Женщина получила наказание в виде трех лет колонии общего режима