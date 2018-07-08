Суд Бразилии постановил освбодить экс-президента Лулу да Силву

Апелляционный суд Бразилии распорядился освободить бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, сообщает ТАСС

В июле 2017 Лулу да Силву приговорили к 9,5 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Против бывшего бразильского президента было выдвинуто пять эпизодов обвинений. Экс-президент, стоявший у руля в 2003-2010 годах, признан виновным в получении примерно 1,1 миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS. Эти средства были вложены в приобретение шикарной трехэтажной квартиры в городе Гуаружа в штате Сан-Паулу.

Экс-президента также подозревали в причастности к коррупционной схеме в нефтяной компании Petrobras.