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Суд Бразилии постановил освбодить экс-президента Лулу да Силву
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Суд Бразилии постановил освбодить экс-президента Лулу да Силву 

BFM.RU 4 часа назад
Апелляционный суд Бразилии распорядился освободить бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, сообщает ТАСС.
В июле 2017 Лулу да Силву приговорили к 9,5 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Против бывшего бразильского президента было выдвинуто пять эпизодов обвинений. Экс-президент, стоявший у руля в 2003-2010 годах, признан виновным в получении примерно 1,1 миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS. Эти средства были вложены в приобретение шикарной трехэтажной квартиры в городе Гуаружа в штате Сан-Паулу.
Экс-президента также подозревали в причастности к коррупционной схеме в нефтяной компании Petrobras.
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