Коттедж директора московской фирмы ограбили более чем на миллиона рублей 

Неизвестный вскрыл сейф в коттедже директора одной из московских фирм.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, преступление было совершено 4 июля в деревне Софьино в Новой Москве.
Согласно предварительной информации, добычей предполагаемого преступника стали 10 тыс. евро, 6 тыс. долларов США, 25 тыс. рублей, 70 швейцарских франков и ювелирные украшения.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража в особо крупном размере».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в ночь на 26 июня злоумышленники ограбили дом вдовы Михаила Круга.
Криминал, последние новости: На Кубани убили футболиста