Коттедж директора московской фирмы ограбили более чем на миллиона рублей

Неизвестный вскрыл сейф в коттедже директора одной из московских фирм. Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , преступление было совершено 4 июля в деревне Софьино в Новой Москве Согласно предварительной информации, добычей предполагаемого преступника стали 10 тыс. евро, 6 тыс. долларов США, 25 тыс. рублей, 70 швейцарских франков и ювелирные украшения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража в особо крупном размере». Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в ночь на 26 июня злоумышленники ограбили дом вдовы Михаила Круга Криминал, последние новости: На Кубани убили футболиста