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Коттедж директора московской фирмы ограбили более чем на миллиона рублей
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Коттедж директора московской фирмы ограбили более чем на миллиона рублей 

Свободная пресса 16 часов назад
Неизвестный вскрыл сейф в коттедже директора одной из московских фирм.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, преступление было совершено 4 июля в деревне Софьино в Новой Москве.
Согласно предварительной информации, добычей предполагаемого преступника стали 10 тыс. евро, 6 тыс. долларов США, 25 тыс. рублей, 70 швейцарских франков и ювелирные украшения.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража в особо крупном размере».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в ночь на 26 июня злоумышленники ограбили дом вдовы Михаила Круга.
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