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Руководители обанкротившегося дилерского центра Hyundai «Техмаркет» снова предстанут перед судом
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Руководители обанкротившегося дилерского центра Hyundai «Техмаркет» снова предстанут перед судом 

tvernews.ru 9 часов назад
Фото: tvernews.ru
Речь идёт об учредителе и исполнительном директоре ПТ «Техмаркет-Инвест» Романе Лундовских и директоре ООО «Хендэ-Тверь» (фирменное наименование «Техмаркет») Дмитрии Николаеве, оба они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Судебное разбирательство началось ещё в январе текущего года, однако в апреле суд Московского района Твери внезапно вернул дело обратно в прокуратуру на основании того, что предъявленное подсудимым обвинение не корректно и не соответствует требованиям УПК РФ.
Напомним, руководство автоцентра не выполнило свои обязательства перед своими клиентами по поставке оплаченных автомобилей на сумму более 17 миллионов рублей в рамках заключенных договоров купли-продажи. Грандиозный скандал в официальном дилерском центре Hyundai «Техмаркет» разразился 12 ноября 2015 года. Автовоз собрал все оплаченные клиентами автомобили с тверского автосалона и увёз их в неизвестном направлении. Клиенты остались и без денег и без транспортных средств. От мошеннических действий руководства, как считает следствие, пострадали 25 человек.
Также Лундовских и Николаев обвиняются в хищении денег нескольких банков (речь идёт о сотнях миллионов рублей): они предоставили недостоверные сведения о финансовом состоянии организации, взяли кредиты, но деньги возвращать финансовым компаниям не собирались.
Так вот, апелляционным постановлением Тверского областного суда постановление Московского районного суда о возврате дела прокурору отменено. Таким образом, уголовное дело снова передали уже на новое судебное разбирательство в Московский районный суд г. Твери.
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