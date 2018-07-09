Суд признал незаконным ограничение Итина в сроках знакомства с делом «Седьмой студии»

"Решение Басманного суда отменить, апелляционную жалобу удовлетворить частично", — огласила решение судья. Суд вернул вопрос об ограничении в сроках ознакомления с материалами уголовного дела на новое рассмотрение.

Итин ранее просил суд назначить «разумный» срок для изучения материалов дела. «Я считаю, что для изучения материалов дела необходимо еще два месяца», — оценил вероятный срок он.

Ранее Басманный суд ограничил Ю. Итина в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 19 июля. Защита обжаловала данное решение.

Юрий Итин вместе с основателем студии Кириллом Серебренниковым и рядом других фигурантов обвиняется в хищении 133 млн руб., выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа». Свою вину отрицают все, кроме экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой

Ранее суд принял аналогичное решение в отношении Кирилла Серебренникова.