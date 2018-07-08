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Теперь за убитого лося браконьеру грозит штраф до 1 млн рублей или до 5 лет лишения свободы
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Теперь за убитого лося браконьеру грозит штраф до 1 млн рублей или до 5 лет лишения свободы 

tvernews.ru 11 часов назад
8 июля вступают в силу изменения и поправки в Уголовном кодексе РФ в части ужесточения наказания за незаконную охоту (статья 258 УК РФ).
Во-первых, статья дополнена примечанием, определяющим крупный и особо крупный ущерб, причинённый охотничьим ресурсам. При этом крупным ущербом считается сумма, превышающая 40 000 рублей, особо крупным — 120 000 рублей. Для сравнения: согласно приказа Минприроды России от 08.12.2011 №948, ущерб, причиненный незаконной добычей охотничьих ресурсов, составляет: самец лося — 240 000 рублей, самка лося — 400 000 рублей; самец косули — 120 000 рублей, самка косули — 200 000 рублей; самец кабана — 90 000 рублей, самка кабана — 150 000 рублей. Кроме того, в соответствии с вводимыми изменениями, уголовно-наказуемой по признаку крупного ущерба будет являться незаконная добыча других животных и птиц: например, самки барсука или двух особей самки глухаря и др.
Во-вторых, увеличен штраф по ч. 1 ст. 258 УК РФ с 200 000 руб. до 500 000 рублей, обязательные работы и арест заменены лишением свободы на срок до 2 лет.
В-третьих, ч. 2 ст. 258 УК РФ дополнена квалифицирующим признаком «причинение особо крупного ущерба», при этом, санкция по данной части также ужесточена: если раньше штраф за незаконную охоту составлял от 100 000 рублей до 300 000 рублей, то теперь — от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей, альтернативой штрафу может стать лишение свободы на срок от трех до пяти лет (в настоящее время данный срок не превышает двух лет).
Таким образом, если браконьер, допустим, убьёт косулю и лося, то, помимо возмещения причиненного ущерба, его либо оштрафуют в размере до 1 000 000 рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет), либо приговорят к лишению свободы на срок до 5 лет.
В Тверской области охраной охотничьих ресурсов занимаются государственные инспекторы Минприроды региона и сотрудники Госинспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области, с привлечением сил и средств правоохранительных органов, штатных егерских служб охотпользователей, общественности.
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