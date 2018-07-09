Замдекана юрфака МГУ может сесть на 10 лет

Замдекана юрфака МГУ грозит до десяти лет колонии по делу о мошенничестве

Заместителю декана юридического факультета МГУ Владимиру Степанову-Егиянцу грозит до десяти лет лишения свободы. Такую санкцию предполагает часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по которой в отношении него возбуждено уголовное дело. Тверской суд Москвы во вторник рассмотрит вопрос об аресте Степанова-Егиянца, соответствующее ходатайство уже поступило в суд. Рассмотрение данного вопроса было отложено до 10 июля для истребования доказательств. Фабула дела пока не раскрывается.