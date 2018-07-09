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Замдекана юрфака МГУ может сесть на 10 лет
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Замдекана юрфака МГУ грозит до десяти лет колонии по делу о мошенничестве 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместителю декана юридического факультета МГУ Владимиру Степанову-Егиянцу грозит до десяти лет лишения свободы. Такую санкцию предполагает часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по которой в отношении него возбуждено уголовное дело.
Тверской суд Москвы во вторник рассмотрит вопрос об аресте Степанова-Егиянца, соответствующее ходатайство уже поступило в суд.
Рассмотрение данного вопроса было отложено до 10 июля для истребования доказательств. Фабула дела пока не раскрывается.
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