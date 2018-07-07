Инкассатор украл из «Альфа-Банка» 10 млн рублей

Правоохранители Московской области задержали инкассатора, который украл из отделения «Альфа-Банка» 10 миллионов рублей. Мужчина, по всей видимости, заранее не обдумывал план кражи и поэтому просто взял две упаковки по 5 миллионов рублей и отправился с ними домой.

Злоумышленника удалось задержать через пару дней после произошедшего, прямо около его дома. При себе у инкассатора было оружие, однако он не успел им воспользоваться, пишет Telegram-канал Mash. Все деньги нашлись — мужчина даже не начал тратить украденную кругленькую сумму.