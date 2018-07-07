Похитившего 10 млн руб. охранника «Альфа-банка» задержали в Домодедово 

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Сумку с 1 млн руб. украли в кафе в центре Москвы

Столичный суд приговорил разводившего коноплю гражданина США к 11 годам колонии и штрафу 150 тыс. руб.

Ульяновский депутат арестован по делу о мошенничестве с долевым строительством в Подмосковье