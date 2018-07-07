Ещё
В Ростовской области сотрудница «Донхлеббанка» обокрала клиентов на 5,8 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростовской области сотрудница «Донхлеббанка» обокрала клиентов на 5,8 млн рублей 

Ростовские Вести 7 июля 2018
В Ростовской области прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении бывшей Управляющей допофиса «Зерноград» ПАО «Донхлеббанк». По версии следствия, в период с января по ноябрь 2017 года подозреваемая получила от пяти клиентов банка более 5 млн 800 тысяч рублей, пообещав их вернуть через через некоторое время и выплатить проценты. Однако деньги доверчивым клиентам сотрудница банка так и не вернула потратив их на личные нужды. Сейчас в отношении подозреваемой сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».
Ростовские Вести: последние новости
СК возбудил дело в отношении бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков Глава района Ростовской области отобрал квартиру у местного жителя В Ростове застройщик дома на Космонавтов попал под следствие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры44
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»39
На Украину надвигается катастрофа285
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру16
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления87
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение