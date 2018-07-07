В Ростовской области сотрудница «Донхлеббанка» обокрала клиентов на 5,8 млн рублей 

В Ростовской области прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении бывшей Управляющей допофиса «Зерноград» ПАО «Донхлеббанк». По версии следствия, в период с января по ноябрь 2017 года подозреваемая получила от пяти клиентов банка более 5 млн 800 тысяч рублей, пообещав их вернуть через через некоторое время и выплатить проценты. Однако деньги доверчивым клиентам сотрудница банка так и не вернула потратив их на личные нужды. Сейчас в отношении подозреваемой сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».