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AFP: во Франции исламиста приговорили к четырем годам тюрьмы за пропаганду экстремизма
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AFP: во Франции исламиста приговорили к четырем годам тюрьмы за пропаганду экстремизма 

ТАСС 6 июля 2018
ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Парижский суд вынес в пятницу решение по делу радикального исламиста Фарука бен Аббеса, приговорив его к четырем годам тюрьмы. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на данные, полученные из судебных органов.
Имеющий гражданство Бельгии и Туниса, 32-летний бен Аббес был признан виновным в создании террористической группировки. По отбыванию во Франции назначенного тюремного заключения, срок которого не подлежит сокращению, ему также будет запрещено находиться на французской территории.
Прокуратура требовала вынесения в отношении экстремиста наказания сроком в шесть лет тюрьмы. В своем выступлении прокурор особо подчеркнул, что бен Аббес не просто создал в интернете сайт, который вел пропаганду радикального исламизма. Там также распространялись заявления террористических организаций о проведении ими терактов.
С помощью ресурса радикалы получали и доступ к компьютерной программе, созданной для обеспечения шифрования их сообщений. «Этот сайт был подлинным инструментом, предоставленным террористическим организациям для того, чтобы вести вербовку их сторонников. И даже для того, чтобы обеспечивать связь между этими организациями», — отметил представитель прокуратуры.
Фарук бен Аббес, по вынесению ему приговора, был арестован прямо в зале суда. Ранее он осуждался только в связи с нарушениями режима домашнего ареста и не привлекался по делам о терроризме, несмотря на то, что его фамилия часто фигурировала в делах о расследовании деятельности различных террористических организаций радикальных исламистов.
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