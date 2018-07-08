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Генконсульство в Анталье проверяет сообщения о пострадавших в ДТП россиянах
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Генконсульство в Анталье проверяет сообщения о пострадавших в ДТП россиянах 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА. 8 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Генконсульство РФ в Анталье проверяет информацию о российских туристах, пострадавших в ДТП на юго-западе Турции, сообщил РИА Новости представитель российской дипмиссии в воскресенье.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что микроавтобус, который перевозил российских туристов из Мармариса в аэропорт Даламан провинции Мугла, столкнулся с трактором. По данным СМИ, в результате шесть россиян получили легкие ранения.
"Мы проверяем информацию о ДТП с российскими туристами в провинции Мугла", — сказал собеседник агентства.
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