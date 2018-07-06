Для апелляции по делу «Гринфлайта» Верховный Суд попросили сменить регион 

С таким предложением в высшую судебную инстанцию обратился Челябинский областной суд, поскольку двое его судей оказались в списке пострадавших от действий экс-руководителя компании Сергея Мануйлова. Фото: www. z1. d.sdska.ru Портал ЕРЗ подробно неоднократно рассказывал об уголовном деле в отношении бывшего гендиректора ООО «Гринфлайт» (1-е место в ТОП по Челябинской области на октябрь 2015 года, доля на рынке новостроек — более 20%) Сергея Мануйлова (на фото), осужденного на 2,5 года за многомиллиардный ущерб дольщикам. Напомним, что Сергей Мануйлов обвинялся в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (по ч. 2 ст. 201 УК РФ), с ущербом в 10 млрд руб. и умышленном совершении неправомерных сделок. Деньги, привлекаемые от дольщиков, в гигантских объемах выводили из компании «Гринфлайт», используя их на цели, не связанные со строительством. Например, только одному хоккейному клубу «Динамо» (Москва) «Гринфлайт» пожертвовал более 300 млн руб. Фото: www.fotki.yandex.ru По мнению правоохранителей, от преступных действий Сергея Майнулова дольщикам нанесен материальный ущерб на сумму свыше 8,7 млрд руб., а в целом по версии следствия Мануйлов вывел из компании ликвидные активы более чем на 1 млрд руб., что исключило для «Гнринфлайта» возможность рассчитаться со своими кредиторами. В рамках уголовного дела было заявлено более 2 500 гражданских исков о возмещении материального ущерба на сумму около 5 млрд руб. Чтобы покрыть эти гигантские объемы, на имущество и активы «Гринфлайта» и его дочерних подразделений, включая земельные участки и объекты, был наложен арест. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела уже возмещен ущерб потерпевшим на сумму свыше 5,7 млрд руб. Ход и результаты расследования уголовного дела находились на личном контроле заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева. В рамках обвинения по ч. 2 ст. 201 УК РФ бывшему гендиректору девелоперской компании грозило до 10 лет колонии. Однако Сергей Мануйлов свою вину полностью признал, заявил, что раскаивается в содеянном, активно сотрудничал со следствием, заключив с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим дело Мануйлова рассматривалось в особом порядке. Смягчающим обстоятельством суд счел то, что Мануйлов дал показания на экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Бывший чиновник заявил, что выполнял указания вышестоящего начальства, а фактически фирмой руководил тогдашний глава региона. В итоге Сергей Мануйлов был признан виновным в злоупотреблении полномочиями при тяжких последствиях. Однако два года шесть месяцев колонии, который он получил, — совсем небольшой срок с учетом масштаба вскрытых следствием преступлений и злоупотреблений. Например, за гораздо меньшие провинности екатеринбургский и сочинский застройщики на днях получили соответственно 4 и 3 года колонии общего режима. Фото: www.znak.com Выступая на заседании 11 апреля, Мануйлов заверил, что все недостроенные дома будут сданы до 1 января 2019 года. При этом он заявил, что ему сейчас нечем возмещать ущерб дольщикам из личных средств. Тем временем достраивать жилой комплекс (один домов — на фото выше) взялся новый инвестор — магнитогорская строительная компания ООО «Трест Магнитострой» (5-е место в ТОП застройщиков региона). «По делу Сергея Мануйлова потерпевшими признаны 4 320 человек, в числе которых два судьи Челябинского областного суда, что исключает возможность рассмотрения дела в данном суде, — пояснили в пресс-службе суда, добавив: — Челябинский областной суд ходатайствовал в Верховный Суд РФ о переносе рассмотрения апелляции в другой регион». Портал ЕРЗ продолжит следить за этим делом. Фото: www.cashcirculation.ru