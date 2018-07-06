Для апелляции по делу «Гринфлайта» Верховный Суд попросили сменить регион 

Единый реестр застройщиков: последние новости

Принцип «один застройщик – одно разрешение на строительство» могут отменить при работе с дольщиками через счета эскроу

Леонид Казинец: Если мы отрезаны от денег дольщиков, то нужно, чтобы банковское финансирование увеличилось в 10 раз за 2—3 года