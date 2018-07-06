Адвокат женщины, обвиненной в сбыте наркопрепарата, не ожидал закрытия дела 

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Адвокат москвички Екатерины Конновой, обвиненной в незаконном сбыте транквилизатора диазепама, заявил РИА Новости, что не ожидал прекращения уголовного дела.
После заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, призвавшего в данной ситуации исключить «формальный подход», МВД РФ закрыло дело, а глава ведомства Владимир Колокольцев поручил разобраться во всех обстоятельствах, которые привели к возбуждению.
"Честно говоря, на это не рассчитывал. Надеялся, что это уголовное дело может быть прекращено за малозначительностью. По закону понимал, что оно должно быть прекращено за отсутствием состава, но я не надеялся на это. Процентов на 90 был уверен, что придется идти дальше, не думал, что дело прекратится в зародыше", — сказал РИА Новости адвокат Конновой Юрий Манукян.
Уголовное дело в отношении Конновой, матери ребенка-инвалида, было возбуждено после того, как, по версии следствия, женщина незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно исследованию, содержит психотропное вещество — диазепам.
Не сертифицированное в России зарубежное лекарство женщина до этого незаконно купила через интернет «у неизвестного лица», выяснили сыщики. Впоследствии она решила препарат перепродать, и в момент получения денег ее задержали. Конновой грозило от 4 до 8 лет колонии.
Диазепам входит в список «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», утверждаемый правительством РФ. С 1 августа 2013 года диазепам внесен в Список III психотропных веществ, оборот которых в России ограничен.