Адвокат женщины, обвиненной в сбыте наркопрепарата, не ожидал закрытия дела

МОСКВА , 6 июл — РИА Новости . Адвокат москвички Екатерины Конновой, обвиненной в незаконном сбыте транквилизатора диазепама, заявил РИА Новости, что не ожидал прекращения уголовного дела.

"Честно говоря, на это не рассчитывал. Надеялся, что это уголовное дело может быть прекращено за малозначительностью. По закону понимал, что оно должно быть прекращено за отсутствием состава, но я не надеялся на это. Процентов на 90 был уверен, что придется идти дальше, не думал, что дело прекратится в зародыше", — сказал РИА Новости адвокат Конновой Юрий Манукян

Уголовное дело в отношении Конновой, матери ребенка-инвалида, было возбуждено после того, как, по версии следствия, женщина незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно исследованию, содержит психотропное вещество — диазепам.

Не сертифицированное в России зарубежное лекарство женщина до этого незаконно купила через интернет «у неизвестного лица», выяснили сыщики. Впоследствии она решила препарат перепродать, и в момент получения денег ее задержали. Конновой грозило от 4 до 8 лет колонии.